Migranti: Foti (Fd'I), accordo con Albania soluzione all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Italia e Albania approvato definitivamente al Senato "rappresenta una soluzione all'avanguardia per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, che aggiunge: "Alla base di questo protocollo che lancia un nuovo modello di cooperazione internazionale, c'è la difesa dei confini nazionali e Ursula von der Leyen lo ha definito 'un modello innovativo basato su un'equa distribuzione delle responsabilità con i paesi terzi in conformità con gli obblighi derivanti dal diritto comunitario e internazionale'. Chi è perseguitato o si trova in condizione di serio pericolo, avrà tutto il diritto di arrivare in Europa. A contestare questo accordo, apprezzato solo pochi giorni fa dal quotidiano francese 'Le Monde', sono rimasti gli orfani dell'accoglienza a tutti i costi che hanno basato la propria azione sull'ideologia immigrazionista, che hanno sperato fino all'ultimo che saltasse", conclude.(Com)