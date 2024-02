Taxi: Capone (Ugl), favorevoli al tavolo tecnico avviato al Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interlocuzione avviata al Mit attraverso il tavolo tecnico con i rappresentanti di Taxi e Ncc "è un'importante occasione di confronto per discutere delle problematiche che il settore sta attraversando". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito al tavolo tecnico con i rappresentanti di Taxi e Ncc, organizzato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. "Riteniamo - ha aggiunto - che il dialogo costante e costruttivo tra le parti sia la strada maestra per dare voce alle istanze dei lavoratori, a partire dalla definizione di un quadro normativo equo e trasparente che preveda regole chiare e applicate in modo uniforme per tutti gli operatori del comparto, garantendo una concorrenza leale e una tutela effettiva delle condizioni di lavoro". L'Ugl "è pronta a collaborare per raggiungere questi obiettivi comuni. Al contempo, è necessario superare le sterili contrapposizioni ideologiche e i veti pregiudiziali nell'interesse dei lavoratori", ha concluso.(Rin)