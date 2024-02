© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’assessore al Personale, alla Polizia Locale, agli Enti Locali, alla Sicurezza urbana, Luisa Regimenti, partecipa alla cerimonia funebre a suffragio di Don Alberto Genovese duca di San Pietro. Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, piazza della Repubblica (ore 10.30)- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, interviene al convegno organizzato da Anaao Assomed Lazio: "Criticità dei pronto soccorso della Capitale: proposte e soluzioni per la sostenibilità finalizzata all'accoglienza dei Pellegrini in vista del Giubileo", presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, Via della Pisana 1301 a Roma. (ore 9) (segue) (Rer)