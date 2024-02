Cultura: in mostra da Rino Gaetano all'Ukiyoe giapponese, il fine settimana a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della settima arte, alla Casa del Cinema prosegue la rassegna "Lovestories": domenica 18 febbraio è in programma la proiezione "I ponti di Madison County" di Clint Eastwood alle 19:30. Per il capitolo teatro si segnala al Teatro di Tor Bella Monaca il concerto spettacolo dedicato a Gabriella Ferri con la cantante Syria e la regia di Pino Strabioli: venerdì e sabato l'appuntamento è alle 21, domenica 18 febbraio alle 17:30 con la pomeridiana. Infine, in tutta la città, come nel resto d'Italia, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico, si svolgerà l'iniziativa "M'illumino di meno" con le facciate dei palazzi istituzionali e della cultura che saranno al buio per sensibilizzare sul tema dell'inquinamento energetico. (Rer)