Adi: Inps, possibile verificare lo stato delle domande di gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utenti che hanno presentato domanda di Assegno di inclusione (Adi) entro il 31 gennaio potranno visualizzare nel portale istituzionale dell’Inps, all’interno della procedura Adi, se questa è stata accolta, respinta oppure posta in evidenza o sospesa per la necessità di un supplemento istruttorio. Lo rende noto l'Inps. Qualora la domanda risultasse in evidenza per Isee con difformità, il richiedente riceverà una specifica comunicazione e avrà 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova Dsu. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta. Le domande con una incongruenza tra Dsu e stato di famiglia, risultante dagli archivi a disposizione dell’Istituto, e quelle per le quali è stata dichiarata una situazione di svantaggio sono sospese per le opportune ulteriori verifiche. Tali domande saranno comunque definite decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione. In particolare, in base al principio del silenzio assenso, qualora entro il predetto temine, la condizione di svantaggio non sia certificata dall'amministrazione preposta alla verifica, l’Inps sarà tenuta a considerare la domanda accolta e a procedere al pagamento. (segue) (Com)