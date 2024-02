Economia: Tajani, vogliamo creare ambiente stabile e attraente per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo creare in Italia un ambiente d'investimento stabile ed attraente per tutti gli operatori, anche con la puntuale attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e proseguendo a passo spedito sulla strada delle riforme”. A dirlo è stato il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, intervenendo in occasione del convegno “Italian Investment Council Remind”, in corso a Roma. “È una sfida a tutti i livelli per il sistema Paese”, ha poi aggiunto. (Rin)