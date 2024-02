Ucraina: Draghi, guerra ha evidenziato rischi di dipendenza da partner inaffidabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ha evidenziato i pericoli di una dipendenza eccessiva, per input essenziali, da partner commerciali grandi e non affidabili che minacciano i nostri lavori. Lo ha detto Mario Draghi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), parlando alla 40ma conferenza annuale della National Association for Business Economics (Nabe), durante la quale ha ricevuto il premio Paul Volcker alla carriera per la politica economica. “La guerra di aggressione in Ucraina ci ha indotto a ripensare non solo a dove acquistiamo i beni, ma anche da chi”, ha detto. (Was)