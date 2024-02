Roma: domani De Luca e Anci Campania in piazza contro governo, gelo di Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento è domai, venerdì 16 febbraio, alle ore 11 in piazza dei Santi Apostoli a Roma. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, guida la protesta contro l’autonomia differenziata e il blocco del fondo sviluppo e coesione per il Sud. L’Anci Campania ha registrato l’adesione di 90 Comuni. Ci saranno inoltre anche i sindacati, Cgil e Uil, che però non porteranno le bandiere, mentre la Cisl non sarà presente. Non ci sarà il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha inviato in sua rappresentanza il vicesindaco Teresa Armato. Compulsato dai giornalisti, a margine di un evento all’Università Parthenope, Manfredi ha chiuso l’argomento andando via. Quando infatti un giornalista gli ha chiesto cosa pensasse della manifestazione di domani, il sindaco si è sfilato e dando le spalle ai cronisti ha detto: “Parliamo di altro”. (segue) (Ren)