Roma: domani De Luca e Anci Campania in piazza contro governo, gelo di Manfredi (2)

- Se lui dunque non ci sarà, ci sarà invece suo fratello Massimiliano, che è consigliere regionale in quota Pd. Massimiliano Manfredi ha confermato la presenza di tutto il gruppo consiliare del Pd, sottolineando che “questa battaglia non riguarda solo la Campania ma tutto il Sud dal momento che allo stato non c’è nessuna Regione del Mezzogiorno che ha sottoscritto l’accordo”. Manfredi ha ricordato che “lo scopo della manifestazione non è creare una polemica eterna o fare colore ma arrivare nel più breve tempo possibile a una sottoscrizione dell’intesa con pari soddisfazione da parte di tutti e dare finalmente la possibilità ai comuni di poter realizzare, a prescindere dai dal loro colore politico, quelle opere pubbliche che stanno nei loro programmi elettorali”. Sarà in piazza anche la consigliera regionale Roberta Gaeta, che punta l’indice in modo particolare contro l’autonomia differenziata: “Questa riforma comporterà danni irreparabili che riguarderà il Sud ma a medio e lungo termine travolgerà tutto il Sud. Questa riforma accentuerà sempre più le disparità, ecco perché la battaglia avrebbe dovuto vedere uniti tutti gli amministratori dei diversi partiti, cosa che fino ad ora non è accaduta”. (segue) (Ren)