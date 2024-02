Roma: domani De Luca e Anci Campania in piazza contro governo, gelo di Manfredi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno in piazza anche esponenti del Movimento 5 Stelle. Lo ha confermato il capogruppo grillino in Consiglio regionale Michele Cammarano, il quale però non interverrà per impegni pregressi. Cammerano ha però sottolineato che quella contro l’autonomia differenziata è “una battaglia altamente condivisibile” e che dovrebbe “coinvolgere tutti i meridionali, incluso il centrodestra meridionale”. Al fianco di Vincenzo De Luca anche l'Anci Campania. Il presidente Carlo Marino, che è sindaco di Caserta, nell'invito agli amministratori a partecipare ha annotato che i fondi di sviluppo e coesione "sono risorse per noi fondamentali soprattutto per garantire e completare il Programma 2014-2020 dei fondi strutturali e, nel contempo, finanziare le infrastrutture stradali e culturali, alimentate soltanto con risorse Fsc e Piano complementare". "Ci troviamo - ha detto Marino - in una situazione paradossale, diventata intollerabile, circa 300 Comuni rischiano il default o non completeranno le opere iniziate non avendo in cassa le risorse necessarie. Ne va della sopravvivenza di oltre la metà degli enti locali della Campania". (Ren)