Fisco: Draghi, politica fiscale avrà ruolo più importante nel panorama macroeconomico

- La politica fiscale sarà chiamata a giocare un ruolo più significativo nel panorama macroeconomico, il che “significa, a quanto posso aspettarmi, deficit pubblici persistentemente più alti”. Lo ha detto Mario Draghi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), parlando alla 40ma conferenza annuale della National Association for Business Economics (Nabe), durante la quale ha ricevuto il premio Paul Volcker alla carriera per la politica economica. “La politica fiscale sarà chiamata a incrementare gli investimenti pubblici per soddisfare la gamma delle nuove esigenze, i governi dovranno affrontare le disuguaglianze in materia di ricchezza e reddito: ed è probabile che si troverà a dover svolgere anche un ruolo di stabilizzazione, precedentemente attribuito alla politica monetaria”, ha detto. (Was)