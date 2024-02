Italia-Romania: Business forum alla Farnesina, all'attenzione i settori di maggiore interesse per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell’energia nucleare, l’agroindustriale, il settore delle infrastrutture e quello siderurgico: sono questi gli ambiti “dove Italia e Romania possono lavorare e costruire di più” in un contesto di relazioni bilaterali presenti che è “di straordinario livello”. Sono state queste le parole del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, intervenuto nel corso del Business Forum che si è tenuto questo pomeriggio alla Farnesina in occasione del vertice intergovernativo tra Italia e Romania. “L’interscambio commerciale, la presenza di aziende italiane e di aziende romene, l’organizzazione di compagnie miste: questo significa sviluppare una strategia per la crescita della nostra economia, anche guardando alla transizione ecologica, con una visione pragmatica”, ha detto Tajani nel corso dell’evento, durante il quale sono intervenuti la ministra degli Affari Esteri di Romania, Luminita Odobescu, il ministro dei Trasporti della Romania, Sorin Grindeanu, il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, è il ministro dell'Economia della Romania, Stefan-Radu Oprea. (segue) (Res)