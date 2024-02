Italia-Romania: Business forum alla Farnesina, all'attenzione i settori di maggiore interesse per le imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i progetti più importanti che hanno visto la collaborazione di Italia e Romania particolare attenzione è stata data all’accordo tra Ansaldo Nucleare e la rumena Nuclearelectrica per l’estensione della centrale nucleare di Cernavoda, e - sul piano delle infrastrutture - al Ponte di Braila sul Danubio, costruito da WeBuild. Una cooperazione bilaterale economica che “è eccellente” con stime statistiche per l'anno 2023 che “riporteranno un valore record di scambi commerciali di oltre 20 miliardi di euro, e speriamo di continuare questo trend ascendente”, ha sottolineato Odobescu. Un business forum, quello di oggi, che segue il vertice intergovernativo di questa mattina tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu. “Oggi i governi di Italia e Romania hanno dato un messaggio chiaro di approfondimento dei rapporti bilaterali e di consolidamento della cooperazione a livello europeo e internazionale - ha aggiunto Odobescu -. La presenza degli imprenditori italiani in Romania è consistente e quella degli imprenditori romeni in Italia è in aumento" per questo “possiamo identificare nuove opportunità per realizzare progetti comuni nei due rispettivi mercati e in quelli dei Paesi terzi”. (segue) (Res)