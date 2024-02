Italia-Romania: Business forum alla Farnesina, all'attenzione i settori di maggiore interesse per le imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi affrontati anche i legami dei due Paesi con l’Ucraina, alla luce di un conflitto che vede coinvolta l’Europa nel suo insieme. La Romania “ha una posizione strategica nel processo di ricostruzione dell’Ucraina - ha spiegato Grindeanu -. I ponti romeni di Braila e Costanza sono diventati hub logistici chiave per le aziende”, inoltre “siamo al centro di corridoi multimodali che collegheranno l’Ucraina al resto di Europa come il corridoio Nord-Sud che collega il Mar Baltico, con il Mar Nero ed Egeo e il corridoio del Mar Nero. Questi progetti sono naturalmente di attrazione sia per le grandi imprese di costruzione che per i grandi operatori di trasporto internazionale”. (segue) (Res)