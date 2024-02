Italia-Romania: Business forum alla Farnesina, all'attenzione i settori di maggiore interesse per le imprese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, le conclusioni dell’evento sono state affidate a Cirielli e Oprea. La collaborazione economica tra Italia e Romania “deve rafforzarsi soprattutto nel settori dell’innovazione e su quello infrastrutturale” così come “nella collaborazione tecnologica, che è un elemento fondamentale per la sfida del futuro”, ha evidenziato Cirielli. Secondo il ministro dell’Economia romeno, invece, quello su cui deve puntare oggi l’Italia è “l’inclusione nel sistema economico della Romania dei fornitori italiani, per dare l’opportunità anche a loro di crescere” in un contesto imprenditoriale “fortissimo con oltre 56 mila imprenditori romeni che sviluppano affari in Italia”. (Res)