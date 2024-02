Economia: Draghi, nuove politiche per stabilizzare crescita e inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cambiamento nella strategia di politica economica complessiva è necessario per stabilizzare il potenziale di crescita e ridurre la volatilità dell’inflazione. Lo ha detto Mario Draghi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), parlando alla 40ma conferenza annuale della National Association for Business Economics (Nabe), durante la quale ha ricevuto il premio Paul Volcker alla carriera per la politica economica. “Questo cambiamento dovrà concentrarsi sul completamento delle transizioni in corso sul lato dell’offerta, ma anche sullo stimolo alla crescita della produttività, campo in cui una ampia adozione dell’intelligenza artificiale potrebbe essere d’aiuto”, ha detto, sottolineando la necessità di un mix di politiche adeguate per raggiungere questi obiettivi. “Un costo del capitale sufficientemente basso per anticipare la spesa per gli investimenti, una regolamentazione finanziaria che sostenga innovazione e riallocazione del capitale, e politiche di concorrenza che facilitino gli aiuti di Stato”, ha spiegato. (Was)