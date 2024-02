Gaza: segretario Stato Usa Blinken, accordo su ostaggi “ancora possibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per la liberazione degli ostaggi del movimento islamista palestinese Hamas è “ancora possibile”, anche se devono essere risolte delle “questioni complicate”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Tirana con il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, mentre proseguono i colloqui tra i mediatori di Israele, Stati Uniti, Qatar ed Egitto. "Siamo molto concentrati su questo", ha aggiunto Blinken. Nell’attacco dello scorso 7 ottobre contro lo Stato ebraico, Hamas aveva preso in ostaggio circa 250 persone: di queste, circa la metà erano stata rilasciate alla fine di novembre, mentre in 132 si trovano ancora nella Striscia di Gaza nelle mani del movimento islamista palestinese. (Alt)