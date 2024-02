Imprese: incontro al Mimit su Fos (Prysmian) di Battipaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

24 luglio 2021

Si è tenuto oggi al ministero delle Imprese e del made in Italy il tavolo di crisi sulla situazione della Fos del gruppo Prysmian, che ha manifestato l'intenzione di non produrre più fibra ottica nel sito di Battipaglia. L'incontro - riferisce una nota - è stato presieduto dal ministro Adolfo Urso insieme al sottosegretario con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto. Presenti i vertici dell'azienda, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e i rappresentanti sindacali del sito produttivo. "Siamo fortemente impegnati nell'individuare una soluzione per il futuro dello stabilimento produttivo, salvaguardando un'attività ad altissimo valore strategico a cui non intendiamo rinunciare. Continueremo il confronto con tutti gli attori affinché questa azienda, dall'elevato patrimonio tecnologico, possa continuare a competere a livello globale", ha affermato il ministro Urso.