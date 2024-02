Imprese: incontro al Mimit su Fos (Prysmian) di Battipaglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte dell'indisponibilità del Gruppo a proseguire la produzione nel sito di Battipaglia, il Mimit si era già attivato per monitorare l'eventuale interesse di altri soggetti industriali interessati a subentrare a Prysmian. Al momento sono attive tre interlocuzioni per il rilancio del sito, due realtà straniere e una nazionale, attive nel settore della fibra ottica. A conclusione di un’ampia discussione, il sottosegretario Bergamotto ha chiesto all'azienda tre settimane di tempo per portare avanti delle verifiche approfondite in tal senso. La società si è detta disponibile ad attendere prima di avviare la procedura di chiusura e conferma l’impegno ad agevolare l’ingresso nel sito di un nuovo soggetto a condizioni e termini di favore. (Com)