Ue: Draghi, serve percorso fiscale chiaro che preservi i valori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una strategia coerente di politica economica deve includere un percorso fiscale chiaro e credibile che si concentri sugli investimenti, preservando al contempo i valori sociali europei. Lo ha detto Mario Draghi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), parlando alla 40ma conferenza annuale della National Association for Business Economics (Nabe), durante la quale ha ricevuto il premio Paul Volcker alla carriera per la politica economica. “In Europa, dove le politiche fiscali sono decentralizzate, possiamo finanziare una quota maggiore di investimento a livello collettivo: l’emissione di debito comune per finanziare gli investimenti amplierebbe lo spazio fiscale collettivo che abbiamo a disposizione, allentando in parte la pressione sui bilanci nazionali”, ha detto. (Was)