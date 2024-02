Gaza: presidente palestinese Abbas, pronti al nostro dovere dopo fine operazione Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) è responsabile della Striscia di Gaza ed è pronta ad adempiere ai suoi doveri una volta cessati gli attacchi israeliani. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano panarabo "Al Sharq al Awsat" il presidente dell'Anp, Mahmoud Abbas. “Siamo stati e continuiamo ad essere responsabili per Gaza, e rimarremo tali”, ha ribadito. L'Anp ha perso il controllo di Gaza nel 2007 in seguito alle elezioni del 2006 e alla presa del potere del movimento islamista Hamas. Il leader palestinese ha sottolineato la necessità di lavorare con partner arabi, regionali e internazionali per evitare ulteriori danni ai palestinesi. Abbas ha elogiato la posizione di sostegno dell’Arabia Saudita nei confronti della Palestina definendola “storica, onorevole, autentica e ferma”, citando la posizione di Riad a sostegno della creazione di uno Stato palestinese. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Abbas ha criticato l’amministrazione Biden per non aver esercitato pressioni sufficienti su Israele per una soluzione pacifica. Nell'intervista Abbas ha parlato dell’assenza di un “partner israeliano” dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu è diventato un “ostacolo” al processo di pace. Infine, il presidente palestinese ha ha messo in guardia contro i tentativi di sradicare i palestinesi dalla loro terra, impegnandosi a collaborare con i partner arabi, regionali e internazionali per prevenire un’altra Nakba, termine con cui i palestinesi definiscono il loro trasferimento forzato nel 1948 e nel 1967. Infine, ha sottolineato "il grave errore di calcolo israeliano", precisando che "la pace e la sicurezza possono essere raggiunte solo fermando immediatamente le ostilità". (Res)