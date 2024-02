Salute: ministero, Cdm nomina capi Dipartimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, la nomina dei capi dei nuovi dipartimenti del ministero della Salute istituiti in seguito alla riorganizzazione del dicastero. Lo rende noto il ministero della Salute. E' stato conferito: l'incarico di capo del dipartimento dell'Amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del ministero della Salute al dottor Giuseppe Celotto, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero della Salute; l'incarico di capo del dipartimento della Salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali e incarico ad interim di capo del dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute al dottor Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero della Salute; l'incarico di capo del dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del ministero della Salute al dottor Francesco Saverio Mennini.(Com)