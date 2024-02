Rai: M5s, ancora manganellate, governo riferisca subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo Napoli, Bologna: ancora manganellate fuori da una sede Rai, ancora repressione. C'è un malessere evidente che attraversa la società civile e che riguarda le fondamenta della democrazia come la libertà di espressione, di manifestazione, di parola". Lo affermano in una nota gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai. "Il Movimento cinque stelle ha già chiesto una informativa urgente del ministro Piantedosi che a questo punto non è più procrastinabile. Chiediamo a lui di venire in aula e di spiegare le ragioni della risposta, spesso sproporzionata, delle proteste davanti alle sedi Rai in giro per l'Italia. Ma soprattutto - concludono - chiediamo a Giorgia Meloni di dire se condivide questo modus operandi e se non ritiene che manganellate e censura non siano la stessa faccia di un'unica medaglia: quella di un Paese in cui si sente sempre più forte l'aria irrespirabile del regime".(Com)