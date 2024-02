Ue: Draghi su isolazionismo, singoli Paesi europei sono troppo piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi europei che promuovono una visione di isolazionismo, anche i più accaniti, devono rendersi conto una realtà: le singole nazioni in Europa sono troppo piccole. Lo ha detto Mario Draghi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), parlando alla 40ma conferenza annuale della National Association for Business Economics (Nabe), durante la quale ha ricevuto il premio Paul Volcker alla carriera per la politica economica. (Was)