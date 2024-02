© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESeconda giornata del Forum dell'economia urbana. Ad aprire i lavori l'assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello,Milano Luiss Hub, via Massimo D'Azeglio 3 (ore 9:30)La Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, interviene alla cerimonia per il 45° anniversario dell'uccisione di Pierluigi TorregianiGiardino Torregianim via Baldinucci angolo via Maffucci (ore 15)La Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, interviene al panel "Una città senza botteghe? Gli artigiani e le PMI per il futuro di Milano a misura d'uomo", nell'ambito del Forum per l'economia urbana.Milano Luiss Hub, via Massimo D'Azeglio 3 (ore 16:30)La Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, interviene all'incontro "La bellezza della competenza".Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore, 21 (ore18)REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, partecipa al convegno di Coldiretti “Campagna e città per nutrire il futuro. Il ruolo delle politiche alimentari fra sfide e opportunità”. Fra i relatori anche monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ed Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti.CCIAA Milano, Monza, Brianza, Lodi, via Meravigli 9/B -(ore 9:30)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, partecipa , all'inaugurazione di “Agri Travel - Fiera dei Territori”, salone internazionale per la promozione del turismo “slow'”Fiera via Lunga Bergamo (11:30)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, partecipa all'inaugurazione della mostra di dipinti realizzati dai ragazzi diversamente abili della onlus “Ci sono anch'io”.Banca Bcc Rurale (via Carcano, 6 – Treviglio/Bg (ore 12:30)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa alla conferenza stampa dell'Azienda di Servizi alla Persona Pezzani.ASP Pezzani(viale della Repubblica, 86 Voghera/PV (ore 15)L'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene alla cerimonia di inaugurazione della 28ª edizione del Salone invernale di Bergamo Sposi-Treviglio Edition.via Roggia Moschetta Treviglio/BG (ore 17:30)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini partecipa all'evento benefico “Adolescenti on line” organizzato da Fondazione Adolescere.Fondazione Adolescere viale della Repubblica, 25 – Voghera/PV (ore 18)VARIE"Campagna e città per nutrire il futuro – Il ruolo delle politiche alimentari tra sfide e opportunità". Intervengono Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti; Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza; Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia e presidente della Camera di Commercio metropolitana. L'apertura del summit è affidata a monsignor Mario Delpini: l'Arcivescovo di Milano – spiega Coldiretti – parlerà del "Cibo per tutti, costruire una rete solidale". A seguire intervengono: Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano; Cesare Ferrero, presidente e direttore generale di Sogemi Spa; Carmelo Troccoli, direttore generale di Fondazione Campagna AmicaCCIAA Milano, Monza, Brianza, Lodi, via Meravigli 9/B (ore 9:30)“Forum sanità una sanità più equa e accessibile a misura di cittadino” organizzato dalla consulta di Forza Italia. Intervengono, tra gli altri: Antonio Tajani Ministro degli Affari esteri Vicepresidente del Consiglio Segretario nazionale Forza Italia; Letizia Moratti Presidente Consulta della Segreteria nazionale di Forza Italia; Anna Maria Bernini Ministro dell'Università e della Ricerca;Guido Bertolaso, assessore al welfare della Regione lombardia; Gianfelice Rocca Presidente Humanitas Special Advisor Life Science Confindustria; Marco Centenari ceo Ircss Ospedale San Raffaele - Gruppo san Donato.Circolo Filologico, via Clerici 10 (ore 9:45)L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, visita la sede di Cesano Boscone di Fondazione Sacra Famiglia.Sacra Famiglia, Piazza Moneta, 1 Cesano Boscone/Mi (ore 10:30)"Dal mondo alla città, strategie di successo per gli imprenditori artigiani di origine straniera" all'interno del Forum sull'Economia Urbana di prossimità a cura di Unione artigiani della provincia di MilanoMilano Luiss Hub / Via Massimo d'Azeglio 3 (ore 11)Presentazione del libro “E noi splendiamo, invece” di Alessandro Zan. Con l'autore intervengono Pierfrancesco Majorino e Cecilia StradaFeltrinelli Librerie Piazza Piemonte 2/4, (ore 18:30) (Rem)