Agricoltura: assessore Veneto, ascoltare grido lavoratori comparto

- È necessario ascoltare il grido degli agricoltori. Lo ha dichiarato Federico Caner, assessore regionale veneto all'Agricoltura, a seguito della manifestazione tenutasi oggi a Padova. "Condivido le preoccupazioni di un intero comparto che sta manifestando contro i costi di produzione e su altre criticità che stanno alimentando le proteste delle ultime settimane”, ha sottolineato. “Quello che attualmente intende mettere in risalto il presidente della commissione agricoltura in Senato, il senatore De Carlo, rappresenta una criticità che riguarda tutte le regioni. Da parte nostra, con l'Agenzia Veneta per i pagamenti, posso confermare che lo sforzo quotidiano è rivolto a mantenere le buone performance finora raggiunte e siamo sempre stati disponibili a favorire un dialogo fra le strutture al con l'obiettivo di garantire le risorse necessarie al settore”, ha proseguito. (segue) (Rev)