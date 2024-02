Agricoltura: assessore Veneto, ascoltare grido lavoratori comparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricordo che ad oggi il Veneto è quarto nella graduatoria nazionale e primo tra le regioni con dimensione economica significativa per pagamenti del Psr 2014-2022, avendo erogato 1.249,7 milioni di euro nell'ambito del Psr, una quota che equivale a circa l'83 per cento della disponibilità totale (1.510,3 milioni di euro). Sicuramente – ha aggiunto – il momento di confronto richiesto dal senatore potrà contribuire a dirimere altre importanti questioni, che interessano la categoria e sulle quali abbiamo più volte informato anche come Commissione Politiche Agricole". "La difficile situazione venutasi a creare a seguito dei ritardi nella predisposizione delle carte dei suoli e nell'attivazione delle procedure operative relative allo schedario vitivinicolo che dovevano essere realizzati da Agea entro lo scorso 31 luglio 2023 e ancora non vedono alba, ai bandi legati all'ortofrutta e al latte nelle scuole; dal controllo frodi alla tutela dell'italian sounding all'estero; dai contributi per il granchio blu alla Pac. Insomma – ha concluso –, ritengo che questo appuntamento tra la politica nazionale e i rappresentanti regionali potrà sicuramente condurre a dare delle riposte a una categoria che contribuisce in maniera importante alla formazione del Pil nazionale e a quello regionale e che merita di essere adeguatamente sostenuta. Ad ogni modo sono a disposizione, col direttore di Avepa e con le strutture, per un incontro di chiarimento delle posizioni richieste". (Rev)