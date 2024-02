Ue: Calderone, previsioni Gentiloni ci fanno ben sperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il commissario Gentiloni “diceva a commento dei dati europei, delle tendenze europee, ma soprattutto anche della situazione italiana anche in termini di riduzione del tasso di inflazione, che è più performante rispetto alla media europea, ci fa assolutamente ben sperare”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo a margine dell’evento Welfare & HR Summit in corso oggi a Milano, riguardo le parole del commissario all'Economia Paolo Gentiloni sulle nuove previsioni economiche diffuse oggi. La ministra Calderone ha ribadito che “dobbiamo tutti quanti lavorare per confermare questa tendenza e soprattutto per fare in modo anche che quelli che possono essere dei problemi strutturali del nostro mercato del lavoro legati anche alla difficoltà di far incontrare la domanda e offerta di lavoro poi possano trovare una risposta con gli strumenti che abbiamo messo in campo”. Riformando il reddito di cittadinanza, introducendo il supporto per la formazione e il lavoro e l'assegno di inclusione, “abbiamo creato una piattaforma all'interno del quale interagiscono tutti i soggetti che si occupano di lavoro in Italia, che hanno delle competenze e che ci mettono nelle condizioni di poter intercettare quelle che sono le esigenze delle imprese e soprattutto metterle in relazione con le persone che cercano un posto di lavoro, che si sono attivati” ha concluso. (Rem)