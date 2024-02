Usa: New York, perquisizioni Fbi a casa di due dirigenti dei vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) hanno perquisito le abitazioni di due dirigenti del dipartimento dei Vigili del fuoco di New York, responsabili di coordinare le ispezioni di sicurezza dell’agenzia. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che gli agenti hanno anche perquisito i loro uffici ai quartier generali del dipartimento. Le perquisizioni sono state effettuate nel quadro di una indagine per corruzione avviata la scorsa estate. I due, Brian Cordasco e Anthony Saccavino, avrebbero accettato tangenti per 100 mila dollari ciascuno per velocizzare o modificare illegalmente le procedure relative alle ispezioni. Al momento, nessuno è stato formalmente accusato di condotta illecita. (Was)