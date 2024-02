Roma: Melito (Pd), bene segnale da Aula su cittadinanza ad Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segnale arrivato oggi da Roma con l’approvazione, in Aula Giulio Cesare, della proposta di delibera per conferire la cittadinanza onoraria a Julian Assange "è importante. Un grido a difesa dei diritti umani e della libertà di stampa, inviolabili per definizione". Lo scrive sui social network la consigliera capitolina del Pd, Antonella Melito. "Dopo aver votato, lo scorso ottobre, la mozione con la quale volevamo attribuire la cittadinanza onoraria di Roma a Julian Assange - aggiunge - rafforzando il contributo arrivato già a gran voce da tantissime città e di farlo prima delle giornate del 20 e del 21 febbraio, date note per le ultime udienze in Gran Bretagna, oggi finalmente abbiamo votato, nei tempi, l’atto finale. È stato un lavoro contro il tempo, un grido di aiuto che faremo sentire, a gran voce, anche in quelle due giornate per difendere i diritti umani, di tutti, prima ancora che la libertà di stampa, ricordando che nessuno di noi si è mai permesso di strumentalizzare Assange per avere una visibilità politica. La nostra è stata una battaglia coerente, combattuta su tutti i fronti che avremmo potuto utilizzare, per arrivare, nei tempi, a confermare l’importanza di tutelarne i diritti". (segue) (Rer)