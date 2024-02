Roma: Melito (Pd), bene segnale da Aula su cittadinanza ad Assange (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo abbiamo fatto in strada - prosegue la consigliera del Pd - manifestando con la gente, lo abbiamo fatto in Aula, con i nostri voti, continueremo a farlo nei prossimi giorni, con la nostra presenza. Roma oggi vuole parlare al mondo come esempio di democrazia e di civiltà" perché "non possiamo e non dobbiamo accettare che un uomo venga condannato a scontare una pena di quasi due secoli per aver svolto il proprio lavoro. Sarebbe un insulto al giornalismo, un insulto alla libertà di espressione, un insulto alla democrazia. Il nostro impegno era, ed è stato, quello di arrivare in aula prima di queste sentenze e di esserci in quell’occasione, lontani ma uniti, così come, unitamente oggi, abbiamo voluto che si votasse questa proposta di delibera prima delle date previste per le ultime udienze. Per questo - conclude Melito - la delibera rappresenta il nostro messaggio per dire di non rimanere indifferenti. Con l’approvazione di questo atto esprimiamo tutta la nostra solidarietà verso tutte e tutti coloro che vengono ingiustamente detenuti e condannati in evidente violazione dei diritti umani". (Rer)