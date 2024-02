Venezuela: relatore Onu su diritto ad alimentazione, sussidi alimentari del governo divenuti strumento clientelare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pacchi contenenti generi di prima necessità consegnati a un prezzo molto moderato dal governo del Venezuela ("Clap") sono diventati nel tempo strumento di clientelismo politico. Lo ha detto il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, Michael Fakhri, al termine di una visita di due settimane nel Paese caraibico. I pacchi, pensati per garantire a tutti un livello minimo di sussistenza, "non vengono consegnati alle persone critiche del governo", atto che "mina la dignità umana di chi li riceve". I Clap, letteralmente Comités Locales de Abastecimiento y Produccion, "si sono trasformati in un sistema di clientelismo", ha spiegato il relatore speciale avvertendo inoltre "del loro scarso valore nutrizionale". Fakhri ha spiegato che obiettivo della sua visita, durata 14 giorni, era quella di farsi un'idea oggettiva su quanto accade nel Paese. "Per liberarsi dalla fame, le persone devono liberarsi dall'oppressione, dallo sfruttamento e dall'occupazione", ha detto il funzionario. (segue) (Vec)