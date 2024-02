Venezuela: relatore Onu su diritto ad alimentazione, sussidi alimentari del governo divenuti strumento clientelare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela, ha avvertito, "l'iperinflazione limita il potere d'acquisto dei cittadini, che devono inoltre far fronte alla mancanza di elettricità e acqua". Le donne sono esposte a una doppia crisi, perché non devono solo "accudire la casa ma anche trovare soldi per sopravvivere. Alcune di loro ricorrono al sesso a pagamento per comprare cibo". Il relatore speciale ha quindi denunciato la mancanza di dati certi che possano confortare le ricerche sul profilo nutrizionale della popolazione. AL tempo stesso, le sanzioni (chiamate da Onu e governo "misure unilaterali coercitive", hanno aumentato il costo del cibo, a danno di coloro che versano in condizioni di estrema povertà. "Chiedo a tutti gli Stati coinvolti di rivedere e revocare immediatamente le sanzioni settoriali imposte al Venezuela", ha detto. (segue) (Vec)