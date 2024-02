Egitto: la disoccupazione è scesa al 6,9 per cento alla fine del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Egitto si è attestato al 6,9 per cento nell'ultimo trimestre del 2023, in leggero calo rispetto al 7,1 per centro del terzo trimestre (luglio-settembre 2023). E’ quanto annunciato oggi dall’Agenzia centrale per la mobilitazione e le statistiche egiziana (Capmas). Il tasso di disoccupazione è il più basso mai registrato. La forza lavoro ha raggiunto 31.101 milioni di individui nell'ultimo trimestre dello scorso anno, rispetto ai 31,95 milioni nel terzo trimestre, segnando un calo del 2,7 per cento. In particolare, nel periodo ottobre-dicembre 2023, i disoccupati sono stati 2,15, pari al 6,9 per cento della forza lavoro totale, rispetto ai 2,26 milioni di disoccupati del trimestre precedente, con una diminuzione di 104.000 disoccupati. L'Egitto è il Paese arabo più popoloso, con una popolazione di oltre 106 milioni di abitanti. (Cae)