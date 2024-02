Agricoltura: La Salandra (Fd'I), altro che protesta contro governo, strumentalizzazioni fasulle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se mai qualcuno avesse pensato di strumentalizzare politicamente contro il governo la serissima e comprensibile protesta degli agricoltori ha fatto davvero un buco nell'acqua". Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Giandonato La Salandra, componente della commissione Agricoltura. "Ogni propaganda si è rivelata fasulla e l'unica protesta che realmente fallisce è quella degli avversari politici contro il governo: gli agricoltori non si sono fatti raggirare dai soliti oppositori ideologici", prosegue. (segue) (Com)