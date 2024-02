Turismo: Fd'I, via Francigena del Sud modello sostenibile che valorizza cultura e identità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Priamo ha affermato: "Ci tenevamo a ospitare in Senato questa iniziativa perché ritengo il tema meritevole della massima attenzione. È significativo l'impegno congiunto di due Municipi di Roma, il V e il VI: ciò può rappresentare un modello, considerando anche il differente orientamento politico delle due Giunte, che passa in secondo piano laddove c'è un interesse collettivo, ambientale e culturale come quello rappresentato dalla Via Francigena del Sud". Secondo De Priamo "è un tema, questo, di cui si discute da anni, su cui finalmente si è intervenuti concretamente, individuando le risorse e superando in buona parte gli ostacoli burocratici e fisici per individuare il percorso più idoneo. Ritengo infine importante sottolineare che la Via Francigena rappresenta molto dal punto di vista della cultura e dell'identità europea, nonché ha un significato spirituale, visto che conduce a Gerusalemme, soprattutto in questa fase storica di conflitto in Medio Oriente", ha concluso. (Rin)