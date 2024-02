Agricoltura: Montaruli (Fd’I), manifestazione fallita perché comparto è stato ascoltato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli, "quella che doveva essere un'imponente protesta contro il governo, si è rivelato un vero e proprio fiasco. Dalle foto che arrivano sembrano esserci più trattori che manifestanti nel raduno al Circo Massimo che ha visto partecipare perlopiù militanti politici che non hanno simpatie per il governo”. “Esprimiamo solidarietà a quanti speravano in una sollevazione popolare e invece si trovano di fronte a una chiara risposta da parte del mondo agricolo reale che ha letteralmente ignorato l'appuntamento di oggi, senza lasciare spazio a molte altre interpretazioni. Il governo Meloni, attraverso l'attento ascolto delle categorie da parte del ministro Lollobrigida, ha messo in campo tutte le iniziative possibili in favore di un comparto che rappresenta la spina dorsale dell'economia nazionale e una delle eccellenze italiane: ecco l'unica causa del flop della manifestazione di oggi", ha concluso. (Rin)