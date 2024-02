Lavoro: Mattia (Pd), zero fondi in bilancio regionale per sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stati i primi in Italia come Regione Lazio ad approvare , nella scorsa legislatura, la legge sull'equo compenso, per i professionisti precari delle Partite Iva; la legge sui cosiddetti Riders e contro il caporalato; così come la legge sulla parità retributiva tra i sessi, ad oggi ancora inattuata nella nostra regione e che invece potrebbe contribuire a sanare il gap salariale tra uomini e donne, che tuttora guadagnano meno dei loro colleghi maschi. – aggiunge Mattia - Stesso discorso per la legge contro il 'dumping contrattuale', che inseriva la clausola per tutelare i lavoratori esternalizzati durante i vari cambi di appalto, come accade spesso nella sanità. Questo significa garantire un lavoro sicuro e dignitoso, e che sarà in grado di reggere all'onda d'urto dell'Intelligenza artificiale, su cui ho già depositato una proposta di legge in Consiglio regionale ", conclude. (Com)