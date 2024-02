 Lombardia: Baffi (Fd’I), continuano le audizioni per il piano sociosanitario integrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono tenute oggi le audizioni nel corso della seduta congiunta della III Commissione, presieduta dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Patrizia Baffi e la IX Commissione in merito al "Piano sociosanitario integrato lombardo 2023 - 2027". Presenti Uneba Lombardia, Aris Lombardia Associazione religiosa istituti sociosanitari, Agespi Lombardia Associazione Gestori Servizi Sociosanitari e cure post Intensive, Sercop rsa/sociale/sociosanitario, Istituto Sacra Famiglia, Istituto Don Gnocchi, Fondazione Molina di Varese, Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline Onlus di Milano. Sul tavolo diverse questioni ad iniziare da un tariffario per le Rsa che possa coprire i costi dell'inflazione sino alla richiesta di ampliare le proprie attività e i servizi nella logica di percorsi di cura della cronicità, anche alla luce di un necessario aggiornamento delle modalità di valutazione delle esigenze dei pazienti, considerati i servizi e le prestazioni già resi alla cittadinanza. "Un sistema sanitario regionale sempre più integrato non solo è auspicabile, ma necessario in una società che vede, analizzando l'evoluzione delle dinamiche demografiche e della salute, aumenti significativi di cronicità ed esigenze di nuovi servizi collegati anche all'innovazione tecnologica, alla ricerca medica, alla sperimentazione nonché ad esigenze sempre più marcate di prossimità a pazienti e famiglie – precisa il presidente della III Commissione, Patrizia Baffi – Certamente tali fattori, unitamente al rialzo dei costi energetici, materie prime e ricerca di personale incidono pesantemente su tale quadro complessivo, ma Regione Lombardia, attraverso un nuovo Piano sociosanitario, ha tenuto conto e sta tenendo conto delle tante e differenti esigenze del comparto al fine di addivenire a misure e stanziamenti adeguati nel cogliere le prossime sfide, puntando in primis sulla prevenzione e sulla ricerca. "Da Presidente della Commissione Sanità, garantirò la stessa attenzione che ho sempre dedicato nelle Istituzioni al comparto socio-sanitario, agli Operatori e alla qualità dei servizi erogati, anche attraverso un costante ascolto", conclude il Presidente Patrizia Baffi.(Com)