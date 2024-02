Medio Oriente: Ukmto, nuovo attacco contro nave nel Golfo di Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’esplosione si è registrata a distanza ravvicinata di una nave che stava transitando a 85 miglia nautiche (circa 157 chilometri) dal porto della città di Aden, in Yemen. Lo ha riferito l'Ufficio per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) della Royal Navy, la Marina britannica, precisando che l’equipaggio non è stato colpito e che la nave ha proseguito verso il porto successivo. Ukmto ha invitato le navi in transito a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi movimento sospetto. (segue) (Res)