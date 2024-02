Medio Oriente: Ukmto, nuovo attacco contro nave nel Golfo di Aden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da novembre 2023, gli Houthi hanno ripetutamente preso di mira le navi nel Mar Rosso come rappresaglia dell’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, mettendo in pericolo la navigazione su una rotta chiave per il commercio tra l’Asia, il Medio Oriente e l’Europa. I continui attacchi del gruppo yemenita hanno spinto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, a lanciare a dicembre scorso un’operazione multinazionale finalizzata a proteggere la navigazione nel Mar Rosso. Inoltre, le forze statunitensi e britanniche hanno condotto significativi attacchi contro le postazioni degli Houthi in Yemen, con l’obiettivo di ridurre la capacità dei miliziani di attaccare le navi commerciali. (Res)