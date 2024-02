Anziani: Cgil e Spi, decreto attuativo deludente senza risorse né risposte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se per Cgil e Spi è “positiva la valutazione dei bisogni da parte dei Punti unici di accesso (Pua), è negativo il rinvio per la definizione dei criteri di accesso e le modalità di funzionamento degli stessi, che non saranno quindi operativi. Così come sono inaccettabili i rinvii che ritardano ancora l’erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Leps) e una vera integrazione con i Livelli essenziali di assistenza (Lea), nonché il rinvio delle parti della delega riguardanti la domiciliarità e i servizi residenziali e semiresidenziali”. “Ad oggi – hanno concluso Barbaresi e Cecconi – in assenza di confronto sui provvedimenti attuativi e senza un netto cambiamento di impostazione dello schema di decreto, resta il nostro giudizio critico e permangono le nostre preoccupazioni”. (Rin)