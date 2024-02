Infrastrutture: Berni (Fd'I), piano triennale rete viaria segnale di vicinanza a province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Eleonora Berni, al termine della Conferenza Stampa "Sulla strada giusta – presentazione del primo piano triennale per la rete viaria della Regione Lazio", in una nota dichiara: "Il Lazio sulla strada giusta, oggi è arrivata una prima grande risposta dall'amministrazione guidata da Francesco Rocca. Oltre un miliardo e cento per la rete stradale del Lazio, per questo ringrazio l'Assessore Manuela Rinaldi e l'assessore Giancarlo Righini per il grande lavoro portato a termine". "La sicurezza stradale è al centro di questa Amministrazione e l'approvazione del Piano lo dimostra. Una ricca programmazione fino al 2027, i lavori partiranno il prima possibile per recupere le arterie più danneggiate. Un forte segnale di vicinanza, che l'amministrazione Rocca vuole dare anche ai territori delle province, una risposta, l'ennesima, che la Regione Lazio continua a dare", conclude Berni. (Com)