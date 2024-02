Lazio: Battisti (Pd), a Fiuggi manca visione sviluppo turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non aver "affiancato alla realizzazione della pista ciclabile un progetto di marketing del territorio che sponsorizzasse, per la città di Fiuggi, un nuovo asset per il turismo evidenzia una totale mancanza di visione a lungo termine dell'amministrazione Baccarini, sempre legata ad amministrare il quotidiano peraltro con risultati pessimi". Lo dichiara in una nota Sara Battisti del Pd, consigliera regionale del Lazio. "Ho letto di alcune perplessità inerenti i disagi che i lavori per la pista ciclabile potranno causare su viabilità e parcheggi e comprendo le preoccupazioni di cittadini e commercianti, anche in virtù del contestuale aumento del traffico su quel tratto stradale per via dei lavori che interessano la galleria sull'Anticolana: è stucchevole, però, il fatto che ad alimentare il dibattito siano esponenti dell'amministrazione comunale che, ricordo, sono gli stessi che hanno presentato domanda per ricevere fondi regionali, da me sbloccati grazie ad un emendamento per le ciclabili - aggiunge Battisti -. Fare richiesta di finanziamento, ricevere le risorse, iniziare i lavori e successivamente alimentare polemiche sulla pista ciclabile urbana mette in mostra tutta l'inadeguatezza dell'amministrazione Baccarini. Nessuno, infatti, ha costretto il governo cittadino a rispondere ad un avviso pubblico rivolto a tutti i comuni del Lazio". (Com)