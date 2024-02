Francia: denuncia del calciatore Benzema contro il ministro dell’Interno è stata archiviata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Corte di Cassazione francese ha annunciato l'archiviazione della denuncia per diffamazione presentata dal calciatore Karim Benzema contro il ministro dell'Interno Gérald Darmanin. La denuncia era stata presentata a metà gennaio dallo sportivo, dopo che Darmanin lo aveva definito vicino ai Fratelli musulmani. Il ministro aveva criticato il Pallone d'Oro del 2022 per un messaggio pubblicato su X dove Benzema esprimeva sostegno per le vittime di Gaza, morte per "bombardamenti ingiusti”. (Frp)