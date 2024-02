Veneto: assessore Lavoro, Novation tech modello di sostenibilità da replicare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale del Veneto al Lavoro, Istruzione e Formazione, ha preso parte all'inaugurazione del nuovo polo produttivo di Novation tech, azienda specializzata nella lavorazione della fibra di carbonio e materiali compositi per l'automotive, lo sport, l'aerospace e l'occhialeria, a Trevignano. "Il gruppo Novation tech - ha sottolineato Donazzan - continua a crescere investendo nel territorio, questa volta con l'apertura di un nuovo polo produttivo a Trevignano, in cui sono occupate 140 persone, di cui oltre 100 nuovi assunti che l'azienda ha provveduto a formare. È una realtà imprenditoriale che con il suo amministratore delegato, Luca Businaro, ha al suo attivo una forte collaborazione con Regione del Veneto, sia fornendo utili stimoli nel campo della formazione, sia mettendosi a disposizione per la ricollocazione di alcuni lavoratori che avevano perso la propria occupazione dopo la chiusura dell'azienda in cui operavano. L'azienda, oltre ad investire sul capitale umano, ha inaugurato oggi i nuovi siti produttivi senza consumare ulteriore suolo, dopo aver riqualificato due immobili in disuso. L'azienda è un modello di sostenibilità che va replicato". (segue) (Rev)