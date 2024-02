Mobilità: Salvini, sì a limiti ridotti velocità 30 all'ora, no a estensione ideologica in tutta città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Nella direttiva “che ho firmato ho detto ‘sì’ ai limiti ridotti a 30 chilometri orari, laddove i sindaci ne ravvisino le condizioni, e ho detto ‘no’ all’estensione ideologica di questa riduzione in interi pezzi di città”. Lo ha detto il ministro della Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a un’interrogazione sull'estensione del limite di 30 chilometri orari in vaste aree dei centri cittadini. “Fare una mega Ztl non va incontro all’ambiente perché ci sono emissioni maggiori con velocità ridotta – ha sottolineato –. I sindaci che vorranno estendere il limite a 30 chilometri orari dovranno fornire le adeguate motivazioni”, ha concluso Salvini. (Rin)