Lombardia: Magoni, semplificata modalità di accesso ai fondi per acquisto protesi fino al 22 marzo

22 luglio 2021

- Prorogata, dal 22 gennaio al 22 marzo, la scadenza del bando di Regione Lombardia che riconosce contributi economici per l'acquisto di protesi ai soggetti disabili che, in questo modo, sono facilitati nel fare sport in forma amatoriale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Regione Lombardia è stata la prima in Italia ad adottare questo provvedimento con uno stanziamento di quasi un milione di Euro. È stato anche facilitato l'accesso al contributo che potrà essere infatti richiesto presentando solamente un preventivo di spesa (pre-fattura o proforma), mentre prima era necessario presentare la ricevuta dell'acquisto. "In questo modo - spiega il sottosegretario allo Sport e Giovani Lara Magoni - le famiglie potranno acquistare i dispositivi quando sarà già avvenuto il versamento da parte di ATS, senza dover anticipare tutta la somma necessaria. Una modifica che siamo certi amplierà ulteriormente i beneficiari del bando. Dallo scorso 22 settembre, i valori positivi dello sport sono stati riconosciuti all'Art. 33 della Costituzione Italiana, è quindi necessario che le Istituzioni facciano il massimo per rendere la pratica sportiva davvero accessibile ed inclusiva per tutti". "Regione Lombardia, ancora una volta - conclude Magoni - si è dimostrata attenta ai bisogni di tutte le persone. Ringrazio l'assessore Guido Bertolaso per la grande sensibilità dimostrata (Com)