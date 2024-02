Milano: Sabato 17 torna "Carnevale a Niguarda" in piazza Belloveso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 17 febbraio in piazza Belloveso, dalle ore 14, torna per il secondo anno consecutivo "Carnevale a Niguarda", l'iniziativa organizzata da Ascoart Niguarda (l'Associazione degli operatori commerciali del quartiere aderente a Confcommercio Milano) e si colloca nel palinsesto del Municipio 9 "A Carnevale ogni piazza vale". Molte le attività previste con "Carnevale a Niguarda": dj set, balli di gruppo, giochi di bolle di sapone e palloncini, truccabimbi, giochi di un tempo come il tiro alla fune e la corsa nei sacchi. "Sabato, con 'Carnevale a Niguarda' vogliamo far vivere un momento di festa e condivisione per tutti: dai più grandi ai più piccoli – afferma Giorgio Bugliesi, presidente di Ascoart Niguarda – e a distanza di un anno dall'inaugurazione di piazza Belloveso riqualificata, è bene evidenziare quanto sia stato importante quest'intervento per favorire le iniziative di animazione e per valorizzare il tessuto commerciale". (Com)