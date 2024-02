Casa: Bestetti (Fd'I), supporto a famiglie cedo medio strada giusta per contrastare carovita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grande lavoro di Regione Lombardia e dell'Assessore alla Casa e all'Housing Sociale, Paolo Franco, per incrementare l'offerta di alloggi a canoni sostenibili anche a beneficio del ceto medio è la strada giusta per contrastare gli effetti del carovita e dell'aumento dei prezzi sul mercato privato, con particolare riferimento alle crescenti difficoltà che si riscontrano a Milano e, più in generale, nelle città capoluogo". Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, commentando l'intervento dell'Assessore lombardo Paolo Franco al convegno "Strumenti e iniziative per lo sviluppo sostenibile del territorio" a Roma. "Apprezzo molto - prosegue Bestetti - che Regione Lombardia e l'Assessore Franco stiano pienamente accogliendo le sollecitazioni di molti lavoratori dei servizi pubblici, che ho sempre sostenuto e condiviso, per garantire un più facile accesso alla casa, con particolare riferimento al personale sanitario, della scuola, dei trasporti e delle forze dell'ordine. Le strategie che stiamo attuando in Regione Lombardia sono la risposta più efficace e concreta ai nuovi bisogni di tantissimi cittadini, ben consapevoli che il diritto alla casa, soprattutto in questo periodo storico, abbia un valore universale che tutte le Istituzioni devono contribuire a garantire" conclude Bestetti.(Com)